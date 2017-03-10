О федеральной поддержке на реализацию в Рязанской области социально значимых проектов говорили в ходе встречи глава региона Николай Любимов и председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров

По информации сайта правительства области, сегодня прошла встреча губернатора Николая Любимова с председателем комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам, депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым. Участники обсудили основные приоритеты формирования бюджета области на следующий год и трехлетний период, меры федеральной поддержки на реализацию социально значимых проектов, а также работу по реструктуризации госдолга региона.

По словам Николая Любимова, решение Президента РФ В.В. Путина о реструктуризации госдолга субъектов является большой и неоценимой поддержкой. Он отметил, что этим Президент помог регионам в решении проблем. «Финансовое состояние субъектов обязательно улучшится. Благодаря реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в 2018 и 2019 годах Рязанская область сможет сэкономить более 7,5 миллиардов рублей, – подчеркнул Николай Любимов. – Деньги могут быть направлены на финансирование социальных обязательств, в том числе погашение коммерческих кредитов, то есть на все то, что сейчас необходимо реализовать региону».

Как отметил Андрей Макаров, реструктуризация госдолга будет производиться в течение семи лет, однако если за первые два года регион покажет рост доходов не ниже инфляции, то он сможет получить дополнительные преференции. «С учетом тех темпов, которые Рязанская область уже набрала, мне кажется, это не просто решаемая задача, а задача, которая будет выполнена», – добавил Макаров.

Николай Любимов рассказал, что принято предварительное решение и в Госдуму уже поступили соответствующие документы о том, что на ближайшие два года проект по строительству БСМП в Рязани будет полностью обеспечен федеральным финансированием. «Это замечательно, регион благодарен Госдуме РФ за такое решение», – подытожил глава региона.

Николай Любимов поблагодарил Андрея Макарова за активную и плодотворную работу на благо Рязанской области в Госдуме России. «Это действительно огромная, неоценимая помощь региону, – сказал Николай Любимов. – Убежден, что при формировании бюджета, и федерального, и регионального, мы продолжим совместную работу для того, чтобы Рязанская область смогла получить максимальную поддержку из федерального бюджета».

Как рассказал Андрей Макаров, проект федерального бюджета на следующий год и трехлетний период уже находится в Госдуме. В течение недели также поступит проект изменений в бюджет этого года. Андрей Макаров отметил, что сейчас очень важно хорошо скоординировать работу региональных министерств и ведомств, необходимо проанализировать каждую цифру.