Первая губернаторская «прямая линия» пройдет в Рязанской области 12 октября

Об этом глава региона Николай Любимов сообщил в ходе прошедшей сегодня в правительстве области пресс-конференции.

О намерении проводить «прямые линии» по типу президентских Николай Любимов заявил несколько месяцев назад. Первую «прямую линию» в Рязанской области наметили на август. Но по объективным причинам она была перенесена. Сегодня Николай Любимов обозначил точную дату – 12 октября. Предполагается, что в проведении «прямой линии» будут задействованы телеканал «Край Рязанский», а также четыре региональных издания.