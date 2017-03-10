Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал кадровые изменения в региональном правительстве

В ходе сегодняшней пресс-конференции глава региона ответил на целый ряд вопросов относительно недавних кадровых перестановок в правительстве области. Николай Любимов сказал, что выполнил ранее данное рязанцам обещание не привозить эшелоны чиновников из Калуги, где работал ранее. Он еще раз подчеркнул, что опирается и будет опираться именно на рязанцев. Что касается новых лиц в правительстве области, таких, например, как вице-губернатор Игорь Греков, министр труда и соцзащиты Валерий Емец, то с ними вместе Николай Любимов уже трудился и теперь рассчитывает на их эффективную работу в рязанском регионе. Что касается покинувших свои посты чиновников (в первую очередь, это заместители председателя правительства области Елена Буняшина и Алексей Тюменев), то им, как рассказал глава региона, была предложена помощь в дальнейшем трудоустройстве.

– Не было претензий, расстались мирно, – сказал Николай Любимов.