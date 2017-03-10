Рязанская область получит дополнительно свыше 7 миллиардов рублей

Сегодня глава региона Николай Любимов на пресс-конференции для журналистов региональных СМИ рассказал о реструктуризации госдолга регионов. Он отметил, что с такой инициативой «расчистить региональные бюджеты» выступил Президент РФ Владимир Путин. Это очень актуально для Рязанской области, отметил Николай Любимов. В течение 7 лет выплаты составят 5 процентов от платежам по бюджетным кредитам. «Таким образом, Рязанская область получает дополнительные федеральные средства в течение 2 лет, а это свыше 7 миллиардов рублей. В 2018 году мы не будем выплачивать 4 миллиарда 200 миллионов рублей, в 2019 году – 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Благодаря инициативе Президента мы сможем направить эти средства на выполнение социальных обязательств, погашение коммерческих кредитов, на развитие Рязанской области», – сказал губернатор. По его словам, регион считается одним из лучших в стране по управлению финансами. Губернатор добавил, что если удастся обеспечивать рост налоговой базы ежегодно на 4 процента, то срок реструктуризации для области увеличится до 12 лет. «Фактически мы будем пользоваться дополнительными средствами федерального бюджета. Замечательная поддержка, такой российские регионы не видели никогда. За это мы очень благодарны Президенту Владимиру Путину», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области