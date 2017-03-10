В Рязани подвели итоги межрегионального творческого конкурса «Мы книгу природы читаем – любим, творим, сберегаем!»

Конкурс проводился с 10 апреля по 15 сентября этого года для учащихся 1-8 классов Рязанской и Владимирской областей. Ребятам рассказали о разнообразии фауны, флоры, водоемов, расположенных в заповедных парках Рязанского и Владимирского регионов (объединенных территорией Мещеры).

Всего на конкурс поступило 160 работ. Школьники попробовали силы в творчестве – писали рецензии, рисовали плакаты, делали фотоснимки; мастерили поделки из природных материалов. Жюри оценивало достижения ребят из Рязани, Александро-Невского, Скопинского, Пронского, Рыбновского, Сараевского, Путятинского, Рязанского районов, а также из города Гусь-Хрустальный Владимирской области.

На торжественном закрытии конкурса выступили юные артистки из театра песни Аллы Гуреевой «Обыкновенное чудо». С приветствием к победителям и участникам конкурса обратились директор Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Окружная и с помощью видеоконференцсвязи директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Сдобникова.

Состоялся и краткий видеомост с городом Владимиром (итоги конкурса подводили одновременно с владимирской библиотекой): ребята обменялись приветствиями и пожелали друг другу творческих удач.

Победители получили призы и замечательный подарок – право на посещение программы музея занимательных наук «Экспериментория».