За три дня по 4 улицам Рязани ликвидировали дорожные ямы

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани в ремонтные работы ведутся на 12 участках улично-дорожной сети. На 8 объектах специалисты выполняют основной ремонт дорог, на 4 – устанавливают элементы дорожной инфраструктуры. В частности, строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Урицкого, Юннатов, Полевой, Полонского, Новоселковской, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе, на участке по улице Братиславской – от улицы Гагарина до улицы Островского.

С 28 сентября по 1 октября ликвидированы дорожные ямы на улицах Гагарина, Бирюзова, Семена Середы и Телевизионной.