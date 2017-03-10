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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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За три дня по 4 улицам Рязани ликвидировали дорожные ямы

18:00 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани в ремонтные работы ведутся на 12 участках улично-дорожной сети. На 8 объектах специалисты выполняют основной ремонт дорог, на 4 – устанавливают элементы дорожной инфраструктуры. В частности, строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Урицкого, Юннатов, Полевой, Полонского, Новоселковской, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе, на участке по улице Братиславской – от улицы Гагарина до улицы Островского.

С 28 сентября по 1 октября ликвидированы дорожные ямы на улицах Гагарина, Бирюзова, Семена Середы и Телевизионной.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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