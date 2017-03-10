Нити Арена
18:57 МСК
Вторник
03 / 10 / 2017
Выпуск № 173 (5460)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
180

Рязанские школьники побывали на авиаремонтном заводе

18:01 / Общество
Рязанские школьники побывали на авиаремонтном заводе

Экскурсию на 360-й авиаремонтный завод для учащихся 10-х классов школы №10 города Рязани для детей с речевыми проблемами организовал фонд «ПроДетство» в рамках своего проекта «Мир профессий».

Ребята познакомились с историей предприятия, которая начинается с мастерских в далеком Забайкалье. Именно там сложился костяк коллектива, переехавшего по распоряжению руководства страны в 1958 году в Рязань. А улица, на которой расположился завод, получила название Забайкальской.

Во время экскурсии старшеклассники посмотрели модели самолетов гражданской и военной авиации. Самый большой интерес у ребят вызвали макет летчика и его катапультируемое кресло. Открытием для них стали и бортовые самописцы, так называемые «черные ящики». Во-первых, они оказались оранжевого цвета, а во-вторых, несмотря на большой размер, разговоры пилота в них записываются на носитель, который тоньше человеческого волоса.

Школьники побывали и в рабочих цехах, где смогли узнать о том, какие специалисты востребованы на предприятии и какое образование необходимо для работы здесь.

Такие экскурсии помогают ребятам больше узнать о Российской Армии, ее современном оснащении и вооружении, а также определиться с будущей профессией. Возможно, что кто-то из них, побывав на одном из ведущих предприятий оборонного комплекса Рязанской области, захочет работать именно здесь.

Фонд «ПроДетство» благодарит заведующую музеем Надежду Михайловну Кострюкову за радушный прием. Экскурсия состоялось благодаря акции «Покупая пакет – ты помогаешь детям», которая проводится в супермаркетах сети «Булка с маслом», «Алфавит», «АССОРТИ» и «Сударушка».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани подвели итоги межрегионального творческого конкурса «Мы книгу природы читаем – любим, творим, сберегаем!»

Первая губернаторская «прямая линия» пройдет в Рязанской области 12 октября

Газета «Рязанские ведомости» объявляет новый фотоконкурс – «РАБОТА МЕЧТЫ»!

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:40
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день защиты животных
17:10
В Рязани открылась выставка работ фотохудожников Рязани «Жатва»
17:08
Глава региона Николай Любимов поздравил учителей Рязанской области с профессиональным праздником
16:57
Губернатор Николай Любимов призвал региональных чиновников эффективно работать с коллегами из федерального центра в интересах Рязанской области
16:37
Шести муниципальным образованиям Рязанской области предоставят субсидии на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы