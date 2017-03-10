Рязанские школьники побывали на авиаремонтном заводе

Экскурсию на 360-й авиаремонтный завод для учащихся 10-х классов школы №10 города Рязани для детей с речевыми проблемами организовал фонд «ПроДетство» в рамках своего проекта «Мир профессий».

Ребята познакомились с историей предприятия, которая начинается с мастерских в далеком Забайкалье. Именно там сложился костяк коллектива, переехавшего по распоряжению руководства страны в 1958 году в Рязань. А улица, на которой расположился завод, получила название Забайкальской.

Во время экскурсии старшеклассники посмотрели модели самолетов гражданской и военной авиации. Самый большой интерес у ребят вызвали макет летчика и его катапультируемое кресло. Открытием для них стали и бортовые самописцы, так называемые «черные ящики». Во-первых, они оказались оранжевого цвета, а во-вторых, несмотря на большой размер, разговоры пилота в них записываются на носитель, который тоньше человеческого волоса.

Школьники побывали и в рабочих цехах, где смогли узнать о том, какие специалисты востребованы на предприятии и какое образование необходимо для работы здесь.

Такие экскурсии помогают ребятам больше узнать о Российской Армии, ее современном оснащении и вооружении, а также определиться с будущей профессией. Возможно, что кто-то из них, побывав на одном из ведущих предприятий оборонного комплекса Рязанской области, захочет работать именно здесь.

Фонд «ПроДетство» благодарит заведующую музеем Надежду Михайловну Кострюкову за радушный прием. Экскурсия состоялось благодаря акции «Покупая пакет – ты помогаешь детям», которая проводится в супермаркетах сети «Булка с маслом», «Алфавит», «АССОРТИ» и «Сударушка».