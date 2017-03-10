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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Губернатор Николай Любимов: «Мы должны добиться того, чтобы в Рязанской области возделывались 98 процентов сельхозугодий, урожайность зерновых и надои молока были максимальные»

18:12 / Власть

Об этом глава региона Николай Любимов сказал в ходе пресс-конференции для региональных СМИ, сообщает сайт правительства области.

По словам губернатора, рекордные показатели уборочной кампании, которых добились рязанские аграрии в этом году, высоко оценили на федеральном уровне, в том числе министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он в ходе недавней встречи с главой региона поблагодарил область, всех аграриев, которые сделали почти невозможное в погодных условиях этого года – собрали рекордный урожай.

Как отметил Николай Любимов, такие достойные результаты достигнуты, безусловно, благодаря самоотверженному труду сельчан, а также эффективной господдержке АПК, дополнительной финансовой помощи, которая позволила качественно провести весенний сев. «Рекордный урожай должен быть теперь той планкой, которую мы могли бы сохранить в будущем», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что и на федеральном, и на региональном уровне сформирована определенная система подходов к дальнейшему развитию агропромышленного комплекса. В числе приоритетных задач Николай Любимов назвал вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, обогащение почв, поддержку молочного и мясного животноводства, где у региона имеется хороший потенциал и перспективы, а также поддержку сельхозтоваропроизводителей по различным программам субсидирования. Рязанская область уже сегодня входит в список регионов-лидеров по целому ряду показателей: занимает 4 место в ЦФО по объему производства молока и 7 – по производству говядины. Тем не менее, работы впереди еще много: это и привлечение инвестиций в строительство новых животноводческих комплексов, и производство сельхозпродукции.

«Мы должны добиться того, чтобы в области были вовлечены в оборот и возделывались 98 процентов сельхозугодий, урожайность зерновых и надои молока были максимальные, чтобы Рязанская область могла полностью обеспечивать молоком себя и другие регионы. Это задачи, которые можно выполнить в ближайшие несколько лет. И уже есть проекты, которые начали реализовываться, – сказал Николай Любимов. – АПК сегодня занимает 10 процентов валового регионального продукта. Нам вполне по силам сделать так, чтобы это значение было больше».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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