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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Ввод 28 домов-долгостроев в эксплуатацию в Рязанской области запланирован в конце 2017 и в течение 2018 года

20:16 / Актуально

О путях решения в области проблем обманутых дольщиков губернатор Николай Любимов сообщил сегодня в ходе пресс-конференции.

По словам губернатора, в целом по всем объектам в настоящее время решения найдены. Ввод 28 домов-долгостроев в эксплуатацию запланирован в конце 2017 и в течение 2018 года. «Работу по решению проблем обманутых дольщиков мы будем продолжать. Это одна из важных задач, которую ставит Президент РФ В.В. Путин перед руководителями регионов, этого требуют люди, – подчеркнул Николай Любимов. – Параллельно решаем вопрос, как не допустить подобных негативных ситуаций в дальнейшем. Ищем варианты для того, чтобы как можно полнее защитить интересы граждан, приобретающих жилье, и в перспективе оградить людей от вложения средств в недобросовестные проекты».

Глава региона отметил, что вопросы находятся у него на личном контроле. Проблемы жилищных долгостроев решаются индивидуально, так как у всех разные причины задержки строительства. «Часто приходится лично договариваться с федеральными структурами, чтобы исправить ситуацию», – цитирует Николая Любимова сайт регионального правительства. Губернатор добавил, что рассматривается вопрос об ужесточении регионального законодательства в отношении недобросовестных застройщиков.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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