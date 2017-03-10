До конца года в Рязанской области планируется закончить благоустройство порядка 200 дворовых и 10 общественных территорий

Как вести работу по формированию комфортной городской среды более эффективно, обсуждали сегодня участники Всероссийского селекторного совещания, которое провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис

Совещание по вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проходило в режиме видеоконференции с представителями субъектов РФ. В работе участвовали заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов, представители ряда других региональных министерств и ведомств, муниципальных образований области.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис подчеркнул, что проект по формированию комфортной городской среды имеет большое значение для развития территорий и положительно оценивается населением. Говоря о дальнейших задачах, Андрей Чибис, в частности, обратил внимание на необходимость активизации работы по созданию и утверждению пятилетних муниципальных программ, которые должны формироваться при активном взаимодействии с жителями регионов. По словам заместителя главы минстроя РФ, принципиально важно, чтобы обсуждение программ велось публично. Во время совещания заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности работы по формированию комфортной городской среды.

В Рязанской области приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в 20 муниципальных образованиях. В настоящее время завершены работы по благоустройству 127 дворовых территорий и 10 общественных пространств. До конца текущего года планируется закончить благоустройство еще порядка 200 дворовых и 10 общественных территорий. Кроме того, в регионе активно проводится работа по подготовке соответствующих муниципальных программ на 2018-2022 годы.

Источник: сайт правительства Рязанской области