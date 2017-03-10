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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов о проверке Касимовской центральной районной больницы: «Надо всегда стараться разбираться объективно»

20:36 / Власть

О результатах внеплановой проверки Касимовской ЦРБ, проведенной региональным минздравом в рамках исполнения поручения Президента РФ, губернатор сообщил сегодня, отвечая на вопрос журналистов региональных СМИ во время пресс-конференции.

В частности, губернатор отметил, что был проведен анализ бухгалтерского и складского учета, деятельности по закупке, обращению и хранению лекарственных средств. Кроме того, проведено анонимное анкетирование более 150 пациентов районной больницы, которые на тот момент находились на стационарном лечении. С их стороны не было зафиксировано никаких серьезных замечаний и жалоб, в том числе по лекарственному обеспечению. «Проверка была непредвзятая. Легче было бы что-нибудь найти и кого-то наказать и отчитаться потом. В данном случае это плохая практика. Надо всегда стараться разбираться объективно», – сказал Николай Любимов. Губернатор Николай Любимов проинформировал о том, что все полученные результаты в ходе проверки регионального минздрава направлены на федеральный уровень.

По его словам, в настоящее время в Касимовской ЦРБ также осуществляется проверка следственным управлением Следственного Комитета РФ по Рязанской области. «Будем делать выводы исходя из результатов проверок этих двух разных источников», – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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