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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Возможности предоставления поддержки Рязанской области из федерального бюджета обсудили на совещании с участием председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова

20:56 / Власть
Он в рамках «региональной недели» побывал сегодня в Рязанской области и провел ряд встреч и совещаний

В частности, состоялось совещание, в котором приняли участие губернатор Николай Любимов, председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, заместители председателя областного правительства и руководители министерств, где речь шла о возможности предоставления поддержки региону из федерального бюджета. Андрей Макаров подчеркнул, что перед вторым чтением законопроекта о бюджете, которое состоится в Госдуме РФ, следует тщательно выверить все цифры. Надо уточнить, сколько средств и на какие статьи расходов они должны быть направлены, проверить наличие поданных заявок на конкретные отраслевые объекты, выяснить по каждой – подтверждены ли они федеральными министерствами. По словам Андрея Макарова, это поможет более четко понять, по каким направлениям следует активнее поработать, чтобы получить дополнительные средства уже в 2017 году.

По итогам совещания губернатор Николай Любимов поручил заместителю председателя правительства области Сергею Самохину саккумуллировать все заявки министерств и ведомств, по которым возможно получение дополнительного финансирования, и направить их в Государственную Думу РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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