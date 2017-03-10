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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Феерическое представление

00:01 / Культура
Рязанский театр драмы открыл юбилейный сезон
Автор фото: Дмитрий Осинин | Феерическое представление
Фото: Дмитрий Осинин.

В Рязанском государственнои театре драмы состоялся торжественный вечер, посвященный открытию 230-го театрального сезона.

Поздравить старейший российский театр с датой, выразить свою любовь к нему и пожелать творческих успехов собрались многочисленные гости, причем не только из Рязани. Атмосфера праздника чувствовалась буквально с первых шагов – удивительные экспонаты встречали гостей в самых разных уголках театра – вот ангел, а тут трон для важных особ, старинные платья, огромный письменный стол и гусиное перо для записей, пузатый глобус, небольшой зоопарк из папье-маше и тележка с черепом. Гости с удовольствием фотографировались на фоне раритетов из спектаклей – и себе на память, и для участия в селфи-конкурсе, объявленном театром. В фойе была открыта выставка заслуженного художника России Василия Николаева «Мир театра», автор давал интервью журналистам, охотно рассказывая о своей работе.

Актеры приготовили поистине феерическое представление для гостей, охватив все периоды жизни театра, начиная с 1787 года, и сделали это живо, интересно, душевно. Сцены из спектаклей сменяли номера, сделанные специально к этому дню, музыка и оформление сцены были подобраны с большой точностью к каждому эпизоду. Зрители восторженно встречали любимых артистов и сопровождали их выступления аплодисментами. Отрывки из ключевых спектаклей театра «Горе уму», «Бешеные деньги», «Опасные связи», «Поезд в страну негодяев», «Судьба человека» иллюстрировали рассказ о том, как с течением времени рос и развивался театр, как расширялся и менялся его репертуар.

И, конечно, поздравления, как же без них! Первое слово было предоставлено губернатору Николаю Любимову. Он пожелал коллективу театра больших творческих высот, которые измеряются любовью зрителей. Губернатор вручил награды коллективу театра: памятный знак «Благодарность земли Рязанской» помощнику режиссера Ольге Мироновой, почетные грамоты заведующей труппой Елене Зайцевой, заведующему цехом звукотехнического оборудования Сергею Потапову, артистке драмы высшей категории Римме Морозовой, ведущим актерам театра – благодарность от губернатора Рязанской области Арсению Кудре, Наталье Паламожных и Жанетте Шабалиной, ценные подарки Ирине Аржановой, Геннадию Киселеву, заведующей художественно-модельерным цехом Надежде Поляковой.

Поздравить коллег пришли и артисты рязанских театров. Музыкальный театр подарил коллективу красивый «Лунный вальс» Лебедева-Кумача в сопровождении балета, Театр на Соборной поздравил в стиле гоголевской «Ночи перед Рождеством» – в колоритных сценических костюмах, с юмором и в качестве подарка вручил горилку в большой бутыли и, как можно было догадаться, большой шмат сала. Душевное и юмористическое поздравление прозвучало и от близких соседей – Театра кукол. Эти два театра особенно дружны, и не упустят момента, чтобы и в любви признаться друг другу, и подарки с намеком подарить. В этот раз на сцену внесли коробку, произнесли речь, сыграли возле нее целый мини-спектакль с песнями и плясками и торжественно вручили упакованные 230 карандашей, перевязанные бантом. Вот уж действительно – очень нужный подарок. Ведь каждым из них можно писать новые сценарии! Не устаешь удивляться творческой энергии, таланту, юмору и душевной красоте артистов всех рязанских театров.

Союз театральных деятелей в лице председателя его Рязанского отделения презентовал коллективу театра ценный подарок – кулер и чай, опять же, юмористически обыграв момент его вручения.

Итак, 230-й театральный сезон открыт! Пожелаем прославленному коллективу Рязанского театра драмы новых спектаклей, интересных сценариев, полных залов и любви зрителей!

Светлана Ардашева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 173 (5460) от 03 октября 2017 года
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