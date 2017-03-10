Нити Арена
19:00 МСК
Вторник
03 / 10 / 2017
Выпуск № 173 (5460)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
93

Спортивный курьер

00:01 / Спорт

По «космической» трассе

В Касимовском районе проведен традиционный легкоатлетический пробег в честь дважды Героя Советского Союза, заслуженного мастера спорта СССР, летчика космонавта Владимира Аксенова. На торжественном открытии соревнований со словами приветствия к их участникам обратились глава района Валерий Лунин, Владимир Аксенов и почетный гражданин Касимовского района, генерал-майор авиации Николай Абрашкин.

На трехкилометровой дистанции в своих возрастных группах лучшими стали Светлана Лисак из Тумской ДЮСШ, представители Касимовского района Ангелина Власкина, Анастасия Ахромкина, Алла Понякова, Евгения Федулаева, а также Татьяна Иванина, Анна Сосницкая и Валентина Бирюкова из Рязани. На дистанции 5 километров первенствовали хозяева трассы Даниил Липкин, Андрей Поляков, Андрей Щербатов, Иван Ивашкин и Александр Ларин, Константин Крошкин (Тума), Вячеслав Винер, Сергей Кузькин и Александр Рябов из Рязани.

На главной, двенадцатикилометровой, дистанции победителями финишировали Вадим Илюшкин, Никита Волченков, Александр Герасимов, Ангелина Ратникова и Надежда Бородина из Касимовского района, Александр Именин, Тимофей Кюн, Виктор Просковин, Дмитрий Приезжев, Анастасия Луковникова и Анна Петровская (все – Рязань), Ксения Дегтева (Клепиковский район). Абсолютным победителем стал Александр Именин, второе место занял Никита Волченков, третье – клепиковец Михаил Сбитов. У женщин тройка призерок выглядит так: Анастасия Луковникова, Любовь Сычева (Рязань) и Ксения Дегтева.

Награждение лауреатов соревнований проводили заместитель главы Касимовского района по социальной политике Галина Павлюкова, Николай Абрашкин, глава Гиблицкого сельского поселения Владимир Трубочкин и начальник отдела по делам молодежи и спорту администрации района Евгений Сидоров.

Все желающие могли отведать горячего чая с выпечкой, сфотографироваться с космонавтом, получить автограф.

Претензии на «золото» и Лигу чемпионов

В чемпионате России по футболу среди женских клубов сложилась такая ситуация, что четыре команды (в том числе и «Рязань-ВДВ») претендуют на «золото» и путевку в Лигу чемпионов УЕФА. Очередной, состоявшийся в Рязани, на стадионе «Спартак», против аутсайдеров турнира – «Дончанки» из Азова, завершился крупной победой, со счетом 4:1, в пользу хозяек поля.

«Рязань-ВДВ» выступала в таком составе: Самсон (Жаманакова, 89), Еремеева, Алексанян, Беломытцева, Медведь (Шейкина, 87), Синютина, Басанская (Туриева, 81), Осипова, Байченко (Кутушева, 87), Федорова, Данилова (Власенко, 46).

Счет был открыт на 33-й минуте: отличный обводящий удар с 25 метров в дальнюю левую «девятку» ворот соперниц удался Марине Федоровой. Затем отличились Оксана Еремеева (38-я минута) и Елена Данилова (45-я), врывавшиеся в штрафную площадь «Дончанки» и оставлявшие без шансов ее голкипера. После перерыва команды обменялись точными ударами: у нас на 82-й минуте прострел с левого фланга Елены Медведь в правый нижний угол ворот изящной подрезкой с линии вратарской преобразовала в гол Ольга Бойченко.

Главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин на послечатчевой конференции сказал: «Понятно, что на матч с аутсайдером настраивались только на победу. Сейчас турнирное положение таково, что нам нужно побеждать в каждом поединке. К сожалению, во втором тайме случилась расслабленность, пришлось «пошуметь» на защитниц, привести их в чувство. Благо, что удалось достучаться – в итоге восстановили разницу в счете в три мяча».

«Рязань-ВДВ» набрала 22 очка. Но и наши основные соперники добились успеха: пермская «Звезда-2005», единоличный лидер, в Красноярске победила местный «Енисей» (2:0), московское «Чертаново» в Краснодаре одержало верх над «Кубаночкой» (3:1). Рязанки, отставая на одно очко от «Чертанова», занимают третье место в турнирной таблице. Именно с этой командой «Рязань-ВДВ» встретится дома 5 октября.

Подарок к дню рождения

В Москве, на стадионе «Сокол», проведен очередной тур соревнований «Негаснущие звезды» для мастеров от 50 лет и старше. В турнире, который организовал и проводит Комитет ветеранов футбола РФС, за московский «Локомотив» выступает легенда рязанского футбола, а ныне главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

По окончании соревнований наставник рязанской команды получил два приза: он стал лучшим игроком «Локомотива», а также был награжден в числе футболистов, у которых на сентябрь пришлись дни рождения. Так Гарник Авалян сам себе преподнес подарок.

Что касается самого турнира, железнодорожники в нем выступили крайне неудачно: в группе они с одинаковым счетом – 4:1 – уступили динамовцам (единственный гол у проигравших в ворота соперников забил Гарник Авалян), получили от армейцев, будущих победителей турнира, три безответных гола.

В финальном матче армейцы нанесли поражение спартаковцам (3:1) и стали обладателями переходящего Кубка Никиты Симоняна. Церемонию награждения проводили глава Комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян и исполнительный директор МФФ Виталий Назаров.

После этого тура ставший лидером «Спартак» имеет 44 очка, шесть ему уступает «Локомотив», еще одно – ЦСКА.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 173 (5460) от 03 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанским картингистам вручили награды российских соревнований

В Рязанской области проходят соревнования по летнему биатлону среди мастеров

Рязанец завоевал «бронзу» на международном турнире в Хорватии по дзюдо

Феерическое представление
Рязанский театр драмы открыл юбилейный сезон
В мире прекрасного
побывали рязанцы во время проведения акции «Ночь в филармонии»
Лада Петрова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Пресс-конференция
Открытый разговор
Николай Любимов провел очередную большую встречу с представителями рязанских СМИ, но уже в качестве действующего губернатора Рязанской области
Людмила Иванова
Общество
Каждый дом – под защитой закона
На «правительственном часе» в облдуме рассмотрены проблемы жилищного строительства
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Бюджетные приоритеты
Благодаря решению Президента РФ Рязанская область сможет сэкономить на госдолге. Эти средства пойдут на финансирование социальных обязательств
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Муниципальные пятилетки
Программы по улучшению городской среды должны обсуждаться с населением
По материалам официального сайта Правительства области
Праздник
80 лет вместе
Главное торжество в честь юбилея Рязанской области прошло в областной филармонии
Татьяна Железнова
Общество
На контроле депутата
Рязанцы подняли на приеме у Андрея Макарова вопросы ремонта дорог
Татьяна Железнова
РВ ТВ
Ветер красный, вольный, свежий
На ежегодном есенинском празднике в селе Константиново вспоминали революционные события в жизни и творчестве поэта
Татьяна Клемешева
Общество
Успешные инициативы
В Рязани обсудили планы работы со студентами на ближайшие месяцы
Елена Серебрякова
Спорт
Стартовали бабушки и дедушки
Проведены областные соревнования среди пенсионеров, приуроченные к Международному дню пожилых людей
Вячеслав Чирков
Авторская колонка
Формула доверия
Галина Зайцева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы