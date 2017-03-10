Спортивный курьер

По «космической» трассе

В Касимовском районе проведен традиционный легкоатлетический пробег в честь дважды Героя Советского Союза, заслуженного мастера спорта СССР, летчика космонавта Владимира Аксенова. На торжественном открытии соревнований со словами приветствия к их участникам обратились глава района Валерий Лунин, Владимир Аксенов и почетный гражданин Касимовского района, генерал-майор авиации Николай Абрашкин.

На трехкилометровой дистанции в своих возрастных группах лучшими стали Светлана Лисак из Тумской ДЮСШ, представители Касимовского района Ангелина Власкина, Анастасия Ахромкина, Алла Понякова, Евгения Федулаева, а также Татьяна Иванина, Анна Сосницкая и Валентина Бирюкова из Рязани. На дистанции 5 километров первенствовали хозяева трассы Даниил Липкин, Андрей Поляков, Андрей Щербатов, Иван Ивашкин и Александр Ларин, Константин Крошкин (Тума), Вячеслав Винер, Сергей Кузькин и Александр Рябов из Рязани.

На главной, двенадцатикилометровой, дистанции победителями финишировали Вадим Илюшкин, Никита Волченков, Александр Герасимов, Ангелина Ратникова и Надежда Бородина из Касимовского района, Александр Именин, Тимофей Кюн, Виктор Просковин, Дмитрий Приезжев, Анастасия Луковникова и Анна Петровская (все – Рязань), Ксения Дегтева (Клепиковский район). Абсолютным победителем стал Александр Именин, второе место занял Никита Волченков, третье – клепиковец Михаил Сбитов. У женщин тройка призерок выглядит так: Анастасия Луковникова, Любовь Сычева (Рязань) и Ксения Дегтева.

Награждение лауреатов соревнований проводили заместитель главы Касимовского района по социальной политике Галина Павлюкова, Николай Абрашкин, глава Гиблицкого сельского поселения Владимир Трубочкин и начальник отдела по делам молодежи и спорту администрации района Евгений Сидоров.

Все желающие могли отведать горячего чая с выпечкой, сфотографироваться с космонавтом, получить автограф.

Претензии на «золото» и Лигу чемпионов

В чемпионате России по футболу среди женских клубов сложилась такая ситуация, что четыре команды (в том числе и «Рязань-ВДВ») претендуют на «золото» и путевку в Лигу чемпионов УЕФА. Очередной, состоявшийся в Рязани, на стадионе «Спартак», против аутсайдеров турнира – «Дончанки» из Азова, завершился крупной победой, со счетом 4:1, в пользу хозяек поля.

«Рязань-ВДВ» выступала в таком составе: Самсон (Жаманакова, 89), Еремеева, Алексанян, Беломытцева, Медведь (Шейкина, 87), Синютина, Басанская (Туриева, 81), Осипова, Байченко (Кутушева, 87), Федорова, Данилова (Власенко, 46).

Счет был открыт на 33-й минуте: отличный обводящий удар с 25 метров в дальнюю левую «девятку» ворот соперниц удался Марине Федоровой. Затем отличились Оксана Еремеева (38-я минута) и Елена Данилова (45-я), врывавшиеся в штрафную площадь «Дончанки» и оставлявшие без шансов ее голкипера. После перерыва команды обменялись точными ударами: у нас на 82-й минуте прострел с левого фланга Елены Медведь в правый нижний угол ворот изящной подрезкой с линии вратарской преобразовала в гол Ольга Бойченко.

Главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин на послечатчевой конференции сказал: «Понятно, что на матч с аутсайдером настраивались только на победу. Сейчас турнирное положение таково, что нам нужно побеждать в каждом поединке. К сожалению, во втором тайме случилась расслабленность, пришлось «пошуметь» на защитниц, привести их в чувство. Благо, что удалось достучаться – в итоге восстановили разницу в счете в три мяча».

«Рязань-ВДВ» набрала 22 очка. Но и наши основные соперники добились успеха: пермская «Звезда-2005», единоличный лидер, в Красноярске победила местный «Енисей» (2:0), московское «Чертаново» в Краснодаре одержало верх над «Кубаночкой» (3:1). Рязанки, отставая на одно очко от «Чертанова», занимают третье место в турнирной таблице. Именно с этой командой «Рязань-ВДВ» встретится дома 5 октября.

Подарок к дню рождения

В Москве, на стадионе «Сокол», проведен очередной тур соревнований «Негаснущие звезды» для мастеров от 50 лет и старше. В турнире, который организовал и проводит Комитет ветеранов футбола РФС, за московский «Локомотив» выступает легенда рязанского футбола, а ныне главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

По окончании соревнований наставник рязанской команды получил два приза: он стал лучшим игроком «Локомотива», а также был награжден в числе футболистов, у которых на сентябрь пришлись дни рождения. Так Гарник Авалян сам себе преподнес подарок.

Что касается самого турнира, железнодорожники в нем выступили крайне неудачно: в группе они с одинаковым счетом – 4:1 – уступили динамовцам (единственный гол у проигравших в ворота соперников забил Гарник Авалян), получили от армейцев, будущих победителей турнира, три безответных гола.

В финальном матче армейцы нанесли поражение спартаковцам (3:1) и стали обладателями переходящего Кубка Никиты Симоняна. Церемонию награждения проводили глава Комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян и исполнительный директор МФФ Виталий Назаров.

После этого тура ставший лидером «Спартак» имеет 44 очка, шесть ему уступает «Локомотив», еще одно – ЦСКА.