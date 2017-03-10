В мире прекрасного

побывали рязанцы во время проведения акции «Ночь в филармонии»

Музыкально-познавательный проект, организованный филармонией, был посвящен Году экологии в России. 165 артистов, 15 концертных программ были объединены темой природы. В пректе также приняли участие и фотохудожники Рязани. Работы представителей фотоклубов «У истока» и «Стиль» не остались незамеченными и получили прекрасные отзывы посетителей.

В числе выступавших на концертных площадках – заслуженная артистка России Лариса Голикова, солистка филармонии Елена Браткова, квартет русских народных инструментов «Парафраз». В верхнем фойе филармонии выступал «Рязанский камерный хор» и проводился музыкальный лекторий. В левом фойе – звучали «Времена года» П.Чайковского в исполнении гостей филармонии и «Карнавал животных» Сен-Санса, «Времена года» А.Вивальди в исполнении ансамбля «Солисты Рязани». Здесь же на фоне зажигательного песнопения фольклорного ансамбля «Дарница» можно было без отрыва от мира музыки ощутить себя настоящим художником. На площадке «Акварельная баркарола» любой желающий мог отобразить услышанные мелодии на бумаге.

– Каждое исполненное музыкальное произведение, танец напоминают нам, что мир искусства неотделим от природы. Сегодня во время танцевального мастер-класса девушкам можно было научиться «плыть» как лебедушка, а юношам представить себя ясным соколом. Я обратила внимание на то, что некоторые пытались повторять па, показанные хореографом, – поделилась впечатлениями гость вечера Зинаида Нечаева.

Организаторам оказывали большую помощь волонтеры. Они были задействованы, например, на площадке «Колоратура сора», где помогали освоить мастерство изготовления бабочек из пластиковых бутылок. Огромный интерес был проявлен к площадке «Осенние гаммы» (желающие могли научиться составлять небольшие букеты из различных осенних цветов) и к площадке «Орнитологический ноктюрн», где предлагалось проверить свою «слуховую» осведомленность в мире голосов птиц Центральной России. У посетителей также была возможность посмотреть редкие киноленты о природе, например, «Мещерская сторона», 1986 г.; «Времена года», Франция , 2015 г.; «Константин Паустовский. Наедине с осенью», 1984 г.

На площадке «Эко Чтиво» была представлена очень интересная подборка нот музыкальных произведений различных авторов, посвященных природе, репродукции известных художников.

На каждой площадке, независимо от возраста, можно было стать активным участником акций, названия которых созвучны с миром музыки: «Плодовая симфония», «Природное либретто», «Биосферная фуга». За участие в каждой из площадок участники получали эко-листы.

– Обладателям наибольшего числа листов мы предоставили возможность побывать в скрипичной мастерской Антона Чебана и узнать об особенностях музыкальных инструментов. У всех, кто побывал на этой экскурсии и провел время вместе с нами, наверняка остались яркие, неизгладимые впечатления, – отметила директор филармонии Галина Соколова.

С ней трудно не согласиться: многие гости вечера в этот день благодарили организаторов за высокий уровень подготовки акции.

Завершилась ночь в филармонии гала-концертом Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.