Ветер красный, вольный, свежий

На ежегодном есенинском празднике в селе Константиново вспоминали революционные события в жизни и творчестве поэта

За шумом ветра – смех и далекая музыка. На высоких берегах Оки, как всегда, зябко, но это никого не пугает: люди бродят по пригоркам и вдыхают полной грудью запахи ранней осени. Нам навстречу идут три женщины: они признаются, что ездят в Константиново постоянно, и выглядят абсолютно счастливыми. А в уютных садиках и у дома-музея Есенина тепло, шумно, и слышны стихи. Всероссийский праздник поэзии «Земля моя, златая!» собирает гостей. В этом году со дня рождения великого поэта исполняется 122 года, а с момента событий Октябрьской революции – сто лет, и посетителям предлагается обратить внимание на «красный» период творчества Сергея Есенина. Ну и, конечно же, погрузиться в неторопливую сельскую жизнь с ее трудом, песнями и играми.

В доме священника Смирнова собираются интеллектуалы. Пока в одной комнате шелестят нотами артисты Рязанского камерного хора, в другой дети и взрослые рассматривают пожелтевшие книги. Выставка из фондов музея «Революционный вихрь» работает только сегодня, и в витринах – редчайшие издания стихотворений и поэм Есенина, вышедшие после 1918 года и собранные впоследствии по всему миру. Этим летом подарок Рязани сделал английский ученый-русист Гордон Маквей: он передал в Константиново большой архив документов, связанных с жизнью и творчеством Сергея Есенина. Среди них – редкое издание поэмы «Иисус младенец», вышедшее в Петрограде тиражом всего 1000 экземпляров. Выставку оценили и представители института мировой литературы РАН.

– Мы с коллегами приезжаем сюда несколько раз в год. Последний раз выступали на международной конференции «Сергей Есенин в диалоге национальных культур». В 1926 году уже была написана первая биография поэта. Мне удалось собрать 30 фотографий того времени, сделанных первыми биографами Есенина, – рассказывает Нина Солобай, научный сотрудник ИМЛИ РАН, представитель международного есенинского общества «Радуница». – Как читатель я люблю все произведения Сергея Александровича и вспоминаю их в разные моменты жизни.

Праздник продолжается, и туристы проходят по дому Л.И. Кашиной с экскурсиями. Слушают современных поэтов Рязанщины – Нурислана Ибрагимова, Владимира Хомякова, Людмилу Артамонову и других литераторов. Гуляют по «Константиновскому базару» и приобретают керамику, кокошники, подарочные книги и местные угощения. За музыкальную часть торжества отвечают несколько региональных коллективов, известных своей любовью к творчеству Сергея Есенина. Это джазовая группа «Feelin’s», песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» и Государственный академический рязанский русский народный хор им. Е. Попова. А у земской школы идут веселые семейные игры XIX века под живую музыку – не попасть в хоровод просто невозможно!

Красоту и размах торжества оценил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он осмотрел праздничные площадки, возложил цветы к памятнику поэта и побывал в новой константиновской чайной. На главной сцене он поблагодарил коллектив Государственного музея-заповедника С.А. Есенина за сохранение уникального культурного наследия и прочел отрывок из стихотворения поэта. «Все, кто приезжает на родину Есенина, говорят – только в этих живописных краях мог вырасти такой великий талант!», – отмечает Николай Викторович. По мнению главы региона, селу необходима развитая инфраструктура, чтобы гости могли наслаждаться красотами уникальной местности по несколько дней, но развитие туризма не должно вредить природе.

Праздник «Земля моя, златая!» завершается новой музыкально-литературной программой «Родился я с песнями…», показом документального фильма. К слову, среди туристов нам встретились и те, кто не знал о празднике и просто приехал полюбоваться видами в начале золотой осени. Так, спустя 122 года со дня рождения поэта мир продолжает знакомиться с ним и его творчеством. И в душе каждого из нас в этот момент происходит маленькая культурная революция – та, которая делает жизнь лучше и ярче.