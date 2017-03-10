Нити Арена
18:56 МСК
Вторник
03 / 10 / 2017
Выпуск № 173 (5460)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
73

Успешные инициативы

00:01 / Общество
В Рязани обсудили планы работы со студентами на ближайшие месяцы

В библиотеке имени Горького состоялось заседание Координационного совета по работе со студенческой молодежью профессиональных образовательных организаций Рязанской области. Его провел заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков.

Подводя итоги летней работы в сфере молодежной политики, Павел Симаков особо отметил участие рязанской молодежи в крупных образовательных проектах и форумах, среди которых Международный слет «Таврида» в Крыму, Всероссийский форум «Территория смыслов» на Клязьме и «Прибалтийский Артек» в Калининграде.

– Участие наших ребят было очень успешным. Семь проектов получили гранты на реализацию в общем размере на один миллион рублей, – подчеркнул заместитель министра. – Это отличный результат, которого мы добились благодаря инициативе молодежи.

Павел Симаков особо подчеркнул важность работы в сфере военно-патриотического воспитания и совершенствования юнармейского движения на базе профессиональных образовательных учреждений.

Кроме того, члены Координационного совета обсудили основные направления реализации государственной молодежной политики во втором полугодии 2017 года. Среди значимых мероприятий участники заседания выделили проведение областного конкурса волонтерских отрядов «Марафон добрых дел», подведение итогов третьего трудового семестра, организацию лагеря-семинара актива учреждений среднего профессионального образования ЦФО «Профессионал», а также участие рязанской делегации в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который пройдет в октябре.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 173 (5460) от 03 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские школьники побывали на авиаремонтном заводе

В Рязани подвели итоги межрегионального творческого конкурса «Мы книгу природы читаем – любим, творим, сберегаем!»

Первая губернаторская «прямая линия» пройдет в Рязанской области 12 октября

Ветер красный, вольный, свежий
На ежегодном есенинском празднике в селе Константиново вспоминали революционные события в жизни и творчестве поэта
Татьяна Клемешева
Стартовали бабушки и дедушки
Проведены областные соревнования среди пенсионеров, приуроченные к Международному дню пожилых людей
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Пресс-конференция
Открытый разговор
Николай Любимов провел очередную большую встречу с представителями рязанских СМИ, но уже в качестве действующего губернатора Рязанской области
Людмила Иванова
Общество
Каждый дом – под защитой закона
На «правительственном часе» в облдуме рассмотрены проблемы жилищного строительства
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Бюджетные приоритеты
Благодаря решению Президента РФ Рязанская область сможет сэкономить на госдолге. Эти средства пойдут на финансирование социальных обязательств
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Муниципальные пятилетки
Программы по улучшению городской среды должны обсуждаться с населением
По материалам официального сайта Правительства области
Праздник
80 лет вместе
Главное торжество в честь юбилея Рязанской области прошло в областной филармонии
Татьяна Железнова
Общество
На контроле депутата
Рязанцы подняли на приеме у Андрея Макарова вопросы ремонта дорог
Татьяна Железнова
Авторская колонка
Формула доверия
Галина Зайцева
Культура
Феерическое представление
Рязанский театр драмы открыл юбилейный сезон
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
В мире прекрасного
побывали рязанцы во время проведения акции «Ночь в филармонии»
Лада Петрова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы