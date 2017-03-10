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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Стартовали бабушки и дедушки

00:01 / Спорт
Проведены областные соревнования среди пенсионеров, приуроченные к Международному дню пожилых людей
Автор фото: Дмитрий Осинин | Стартовали бабушки и дедушки
Фото: Дмитрий Осинин.

Их цель – популяризация спорта, активизация жизненных сил граждан пожилого возраста, привлечение к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Высоких результатов, по-прежнему быть приверженцами здорового образа жизни участникам соревнований пожелали председатель областного совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Альберт Чугунов, глава регионального министерства физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, председатель правления регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Галина Воробьева и директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Родной край-Спорт», главный судья Альберт Зазнобин.

На базе СДЮСШОР «Родной край-Спорт» участники соревновались в творческом конкурсе, выполняли нормативы комплекса ГТО: прыжок в длину с места, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (мужчины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа от скамейки (женщины), прыжки со скакалкой (женщины), подъем гири весом в шестнадцать килограммов (мужчины), приседания, а также вели спор в скандинавской ходьбе. В отдельных видах соревновательной программы отличные результаты показали сильнейшие в прошлом рязанские спортсмены – Виктор Сергеев, Валентина и Александр Бирюковы, Вия и Виктор Воробьевы, Анна и Валентин Петровские. Абсолютными победителями стали Валентина Бирюкова из команды Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области и представитель сборной пенсионеров Михаил Харитонов. Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, медалями и подарками министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

А рязанских ветеранов спорта ждет новый экзамен – финальный этап IV Спартакиады пенсионеров России, который пройдет в Пензе. В ее соревновательной программе – легкая атлетика (кросс), шахматы, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, комбинированная эстафета, выполнение нормативов комплекса ГТО, волейбол и гимнастика.

Пожелаем нашим землякам сдать этот экзамен на «отлично»!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 173 (5460) от 03 октября 2017 года
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