Формула доверия

Продолжение кадровых перемен в губернаторском корпусе. Российско-турецкие переговоры на высшем уровне. Референдум в Каталонии. Запуск Минфином программы помощи субъектам в понижении задолженности перед банками. В Госдуму поступил проект бюджета на ближайшие три года ( в последний раз – в бумажном исполнении), и теперь депутатам за 60 дней предстоит обсудить и принять решение по главному финансовому документу страны. Начало Нобелевской недели в Стокгольме. Новый президент Российской Академии наук. Эти и другие события вместила в себя ушедшая неделя.

Если же одним словом характеризовать те процессы, которые происходили в последние дни, то слово это будет – обновление. И кадров ( как считают эксперты, перемены в эшелонах власти будут продолжены), и программ действий в самых различных сферах. С каким знаком – плюс или минус – будет динамика, покажет время, но движение – это жизнь, а его отсутствие – гарантия застоя. В этом нам уже довелось не раз убедиться на практике.

Новых подходов требует время и от медийного сообщества. Об этом шла речь на состоявшемся на минувшей неделе ХХI фестивале журналистов «Вся Россия», в котором приняли участие более 1200 представителей от всех регионов. В рамках фестиваля прошел форум современной журналистики.

Информационный клуб развития: стратегия России, Открытая трибуна, коллегия главных редакторов России, СМИ и борьба с коррупцией, юридическая гостиная, лаборатория онлайн-журналистики, дискуссионный клуб, обмен опытом работы и совместное обсуждение перспектив развития медиаотрасли – все вместили в себя несколько дней форума. Состоявшийся разговор важен не только для профессионалов, работающих в средствах массовой информации, ведь трудятся они, в конечном счете, для своих читателей, слушателей, зрителей – многомиллионной аудитории наших соотечественников.

В последнее время, судя по опросам, за рубежом заметно снизился уровень доверия к выступлениям прессы. Как избежать этой участи? Какой должна быть современная журналистика? Сегодня специалисты отрасли нередко рассуждают о журналистике мнений, журналистике фактов, журналистике действий, тем самым, видимо, пытаясь «систематизировать» средства массовой информации. А разве не должно быть единства всех этих трех составляющих, при которых учитываются мнения, приводятся конкретные факты и принимаются действия? Может, в этом и есть слагаемые той формулы доверия, которую уже не первый год пытаются вывести мои коллеги и соответствия которой ждут от нас наши читатели и зрители, порядком уставшие от бесконечных шоу и мыльных сюжетов о жизни «звезд», такой далекой от их реальной повседневной жизни.

Форум дал старт новому проекту «Я живу в России». Он дает возможность журналистам – пишущим, снимающим, готовящим радиопередачи – рассказать о том, какими заботами живут россияне: как и над чем работают, как растят детей и внуков, хранят обычаи и традиции своей земли. В уже появившихся работах – штрихи к портрету нашей большой страны – рассказы о самых простых россиянах, живущих в городах и маленьких деревеньках, до которых не часто добирается пресса. Но без каждого из них народ будет не полным. Этим сюжетам трудно не верить – настолько искренне и авторы, и герои.

Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, говоря о цели проекта, отметил: «Мы напомним новому поколению журналистов, что за быстротечным развитием технологий забыта главная цель нашей профессии. Она не только в том, чтобы продвигать свой личный блог или вести прямую трансляцию с места событий, делясь с миром своими рассуждениями. Технологии – лишь средства, используя которые, можно вернуться к тому, что действительно ценно. Вернуться к человеку».

Формула доверия сегодня, конечно же, важна не только в журналистике. Каждая отрасль – медицина, образование, ЖКХ, энергетика или сельское хозяйство – ее выводит для себя. Но главное для любой сферы, чтобы в итоге она была обращена к человеку, и чтобы люди оценивали, насколько она верна.