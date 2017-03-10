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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Бюджетные приоритеты

00:01 / Из официальных источников
Благодаря решению Президента РФ Рязанская область сможет сэкономить на госдолге. Эти средства пойдут на финансирование социальных обязательств

Состоялась встреча Николая Любимова с Председателем Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам, депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым, который посетил область в рамках «региональной недели».

Речь шла об основных приоритетах формирования бюджета Рязанской области на следующий год и трехлетний период, а также федеральной поддержке области на реализацию социально значимых проектов и работе по реструктуризации госдолга региона.

По словам губернатора области, решение Президента РФ В.В. Путина о реструктуризации госдолга субъектов является большой и неоценимой поддержкой. «Этим решением Президент РФ облегчил проблемы регионов. Финансовое состояние субъектов обязательно улучшится. Благодаря реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в 2018 и 2019 годах Рязанская область сможет сэкономить более 7,5 млрд. рублей», – подчеркнул Николай Любимов.

Как отметил Андрей Макаров, реструктуризация госдолга предусмотрена на семилетний период, однако если за первые два года регион покажет рост доходов не ниже инфляции, то он сможет получить дополнительные преференции. «С учетом тех темпов, которые Рязанская область уже набрала, мне кажется, это не просто решаемая задача, а задача, которая будет выполнена», – добавил Макаров.

Губернатор Николай Любимов сказал, что принято предварительное решение, и в Госдуму уже поступили соответствующие документы о том, что на ближайшие два года проект по строительству БСМП в г. Рязани будет полностью обеспечен федеральным финансированием. «Это замечательно, регион благодарен Госдуме РФ за такое решение», – отметил губернатор.

Николай Любимов по­благодарил Председателя бюджетного Комитета Госдумы РФ Андрея Макарова за активную и плодотворную работу на благо Рязанской области в Госдуме России. «Это действительно огромная, неоценимая помощь региону, – сказал Николай Любимов. – Убежден, что при формировании бюджета, и федерального, и регионального, мы продолжим совместную работу для того, чтобы Рязанская область смогла получить максимальную поддержку из федерального бюджета».

По словам Андрея Макарова, предстоит очень серьезная совместная работа. Он сообщил, что проект федерального бюджета на 2018 год и трехлетний период уже находится в Госдуме РФ. В течение этой недели также поступит проект изменений в бюджет 2017 года.

Андрей Макаров отметил, что сейчас очень важно хорошо скоординировать работу региональных министерств и ведомств, необходимо проанализировать каждую цифру.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 173 (5460) от 03 октября 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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