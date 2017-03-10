Муниципальные пятилетки

Программы по улучшению городской среды должны обсуждаться с населением

Заместитель председателя правительства области Олег Харивский принял участие во Всероссийском селекторном совещании по вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис.

Андрей Чибис подчеркнул, что проект по формированию комфортной городской среды имеет большое значение для развития территорий и положительно оценивается населением. Говоря о дальнейших задачах, Андрей Чибис, в частности, обратил внимание на необходимость активизации работы по созданию и утверждению пятилетних муниципальных программ, которые должны формироваться при активном взаимодействии с жителями регионов. По словам заместителя главы Минстроя РФ, принципиально важно, чтобы обсуждение программ велось публично. Андрей Чибис поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности работы по формированию комфортной городской среды.

В Рязанской области приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в 20 муниципальных образованиях. В настоящее время завершены работы по благоустройству 127 дворовых территорий и 10 общественных пространств. До конца текущего года планируется закончить благоустройство еще порядка 200 дворовых и 10 общественных территорий. Кроме того, в регионе активно проводится работа по подготовке соответствующих муниципальных программ на 2018-2022 годы.