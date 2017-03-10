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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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80 лет вместе

00:01 / Праздник
Главное торжество в честь юбилея Рязанской области прошло в областной филармонии
Автор фото: Дмитрий Осинин | 80 лет вместе
Фото: Дмитрий Осинин.

В празднике «Мы вместе, Рязанская земля!» приняли участие представители областной и городской власти, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, главы муниципальных образований, Почетные граждане области, заслуженные труженики, представители духовенства, общественных организаций. Присутствовали в зале и бывшие руководители области – Вячеслав Любимов и Олег Ковалев, ныне представляющий регион в Совете Федерации ФС РФ.

Гостей ждала концертная программа лучших творческих коллективов Рязанщины – победителей всероссийских и международных конкурсов.

Открылся концерт песней «Над окошком месяц» – визитной карточкой Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова. Зрителям представили краткий экскурс в древнюю историю рязанской земли. В зал торжественно внесли Государственный флаг РФ и флаг Рязанской области. В поздравительной телеграмме с 80-летием Рязанской области Президент России Владимир Путин отметил, что регион «славится своей историей, уникальными памятниками архитектуры и искусства, традициями творческого созидательного труда и ратной доблести, которые передаются из поколения в поколение». «Рассчитываю, что ваши усилия, каждодневная добросовестная работа обязательно принесут свои плоды, будут способствовать решению серьезных задач на благо Рязанщины и всей России. Желаю вам успехов», – говорится в телеграмме. Эти слова послания главы государства были встречены аплодисментами.

С круглой датой рязанцев поздравил губернатор региона Николай Любимов.

– Встречаясь с людьми в самых разных форматах, я убедился, что рязанцы любят и умеют работать, любят свою родную землю, дорожат своей малой родиной. Уверен, что вместе мы сможем сделать для развития Рязанской области очень многое, – сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что предстоит выполнять Майские указы Президента, развивать экономику, привлекать в регион инвестиции, модернизировать действующие предприятия, активно заниматься социальной инфраструктурой. «Словом, сделаем все, чтобы наша прекрасная Рязанская область вошла в число регионов с высоким качеством жизни», – подытожил Николай Любимов.

Губернатор вручил награды жителям региона: звание Почетного гражданина Рязанской области присвоено участнику Великой Отечественной войны Николаю Кузьмичу Чадаеву, еще десять рязанцев получили знак «В память 80-летия Рязанской области».

В праздничную программу «Мы вместе, Рязанская земля!» вошли выступления таких известных в регионе коллективов, как народный хор Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, ансамбль скрипачей «Камертон», созданный на базе этого же учебного заведения, хореографический ансамбль «Акварель» Новомичуринской детской школы искусств, театр танца «Огни» Рязанского областного колледжа культуры и других.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 173 (5460) от 03 октября 2017 года
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