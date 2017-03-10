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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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На контроле депутата

00:01 / Общество
Рязанцы подняли на приеме у Андрея Макарова вопросы ремонта дорог
Автор фото: Татьяна Железнова | На контроле депутата
Фото автора.

Депутат Госдумы от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров провел личный прием граждан. Рязанцы пришли к парламентарию в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева с вопросами по благоустройству дворов и дорог.

Житель областного центра Евгений Киселев обратил внимание на недоделку при благоустройстве двора дома №17 по улице Магистральной: без ремонта оставлен участок дороги, которая является проездом со стороны библиотеки №15. Присутствовавший на приеме и.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов пояснил, что стоимость вопроса – 700 тысяч рублей. Асфальтировать дорогу зимой нельзя, так что участок будет сделан в следующем году. Андрей Макаров пообещал проконтролировать исполнение.

Речь зашла также о соблюдении городской администрацией сроков работ по благоустройству. В частности, парламентарий напомнил о дворовой территории по улице Мервинской, дорожке на улицу Вишневую и участке под аркой на улице 2-е Бутырки, которые было обещано отремонтировать до 1 сентября. «Сроки, в которые обещали людям сделать ремонт, должны выдерживаться», – подчеркнул Андрей Макаров. Луканцов заверил, что работы на Вишневой и Бутырках будут завершены на следующий день, 3 октября. Депутат обещал приехать и посмотреть.

Жительница Дашково-Песочни Наталья Гореина подняла вопрос о строительстве проезда, тротуара и наружного освещения от улицы Песоченской до Васильевского проезда. Сейчас на этом участке протяженностью 243 метра – дорожные плиты с оголенной арматурой, ходить опасно. По словам Владимира Луканцова, дорога будет сделана в 2018 году. Также рязанка указала на проблему, с которой столкнулись учащиеся новой 75-й школы: детям, живущим в частном секторе, приходится добираться до школы по грунтовой дороге, идущей вдоль кладбища, и это единственный путь. C ситуацией поручил разобраться на прошедшем заседании областного правительства губернатор Николай Любимов. Городские власти планируют сделать дорожку в течение недели.

С предложением о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ к законодателю пришел представитель областного отделения «Опоры России» Андрей Жильцов. Он указал на проблему, беспокоящую ТСЖ, которые работают по упрощенной системе налогообложения. По мнению Андрея Макарова, дело здесь – в неправильных разъяснениях Минфина. Именно в финансовое ведомство он и намерен обратиться по решению данного вопроса.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 173 (5460) от 03 октября 2017 года
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