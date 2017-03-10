Открытый разговор

Николай Любимов провел очередную большую встречу с представителями рязанских СМИ, но уже в качестве действующего губернатора Рязанской области

Часовая пресс-конференция традиционно прошла в правительстве области. Участие в ней приняли редакторы и корреспонденты газет, информационных агентств, тележурналисты.

На пресс-конференцию аккредитовались более двух десятков СМИ. Заданные Николаю Любимову вопросы касались самых актуальных на сегодняшний день для Рязанской области тем – реструктуризации госдолга области, помощи обманутым дольщикам, начала отопительного сезона, кадровых перестановок в правительстве региона, итогов уборочной кампании. В ходе пресс-конференции Николаю Любимову задали более 20 вопросов. Разговор с журналистами получился деловым и динамичным и в то же время доверительным и интересным.

Весомая поддержка

Пресс-конференция началась с хороших новостей. Рязанская область в течение ближайших двух лет дополнительно получит 7 миллиардов рублей федеральных денег, о чем Николай Любимов сообщил журналистам, не дожидаясь от них вопросов. Средства, как объяснил губернатор, появятся благодаря реструктуризации госдолга региона. Напомним, с соответствующей инициативой выступил Президент России Владимир Путин, который предложил «расчистить региональные бюджеты». Что это означает для Рязанской области? Как объяснил Николай Любимов, в течение 7 лет выплаты по бюджетным кредитам составят всего 5% от того, что нужно было выплачивать.

– Рязанская область получает, таким образом, дополнительные федеральные средства в течение 2 лет – свыше 7 млрд. рублей. В 2018 году мы не будем выплачивать 4 млрд. 200 млн. рублей, в 2019 году – 3 млрд. 200 млн. рублей. Благодаря инициативе Президента мы сможем направить эти средства на выполнение социальных обязательств, погашение коммерческих кредитов, на развитие Рязанской области. Фактически мы будем пользоваться дополнительными средствами федерального бюджета. Замечательная поддержка, такой российские регионы не видели никогда, – пояснил губернатор.

Новые люди и новые правила

Недавно в правительстве области произошли серьезные структурные изменения и кадровые перестановки. Этой теме на пресс-конференции был посвящен отдельный блок вопросов. Отвечая на них, Николай Любимов сказал, что выполнил ранее данное рязанцам обещание не привозить эшелоны чиновников из Калуги, где работал ранее. Он еще раз подчеркнул, что опирается и будет опираться именно на рязанцев. Про новых лиц в правительстве области, таких, например, как вице-губернатор Игорь Греков, министр труда и соцзащиты Валерий Емец, Николай Любимов сказал, что уже трудился с ними и теперь рассчитывает на их эффективную работу в рязанском регионе. Что касается покинувших свои посты чиновников (в первую очередь, это заместители председателя правительства области Елена Буняшина и Алексей Тюменев), то им, как рассказал глава региона, была предложена помощь в дальнейшем трудоустройстве.

– Не было претензий, расстались мирно, – сказал Николай Любимов.

Новому же составу регионального правительства трудиться придется если не с удвоенной силой, то уж точно с максимальной ответственностью и без нарушений закона. Иначе есть риск быть уволенным с формулировкой «в связи с утратой доверия». Соответствующий региональный закон сейчас рассматривается в облдуме. Комментируя документ, глава региона пояснил, что такая мера не даст провинившемуся чиновнику уйти «по собственному желанию». И сразу будет понятно: с госслужбы человека уволили не просто так, а за серьезную провинность. Вместе с тем Любимов выразил надежду, что к этой строгой мере прибегнуть ему все же не придется.

Тепло – вашему дому

В Рязанской области стартовал отопительный сезон. По мнению губернатора, регион вошел в него спокойно, хотя и не без проблем. Сегодня, по словам губернатора, основные претензии возникают не столько к работе тепловых пунктов и состоянию сетей, сколько касаются управляющих компаний.

– На управляющих компаниях сейчас лежит большая ответственность, – сказал Николай Любимов, имея в виду то, что именно они должны заниматься наладкой внутридомовых систем отопления.

Губернатор рассказал, что в день к нему поступают по три-четыре сообщения об авариях на коммунальных системах в Рязанской области.

– Аварий, конечно, должно быть меньше, и мы над этим работаем, – заявил Николай Любимов.

Особое внимание в настоящее время уделяется получению муниципалитетами паспортов готовности к холодам. По словам главы региона, в каждом муниципальном образовании должен быть разработан план по ремонту инженерных сетей, которые серьезно изношены.

– Необходимы пяти-, семилетние планы по их замене и ремонту. Должна быть изменена сама схема отопления. Там, где неэффективно сохранять длинные многокилометровые коммуникации, можно ставить индивидуальные тепловые пункты, – сказал Николай Любимов.

Как облегчат тяжелую долю

О том, как в регионе решается проблема обманутых дольщиков, Николая Любимова спрашивают на каждой пресс-конференции. Не исключением стала и нынешняя. По словам губернатора, в целом по всем проблемным объектам сейчас решения найдены. Ввод 28 домов-долгостроев в эксплуатацию запланирован в конце 2017-го и в течение 2018 года.

– Работу по решению проблем обманутых дольщиков мы будем продолжать. Это одна из важных задач, которую ставит Президент России перед руководителями регионов, этого требуют и люди. Параллельно решаем вопрос, как не допустить подобных негативных ситуаций в дальнейшем. Ищем варианты для того, чтобы как можно полнее защитить интересы граждан, приобретающих жилье, и в перспективе оградить людей от вложения средств в недобросовестные проекты, – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона отметил, что вопросы находятся у него на личном контроле. Проблемы жилищных долгостроев решаются индивидуально, так как у всех разные причины задержки строительства. Николай Любимов добавил, что рассматривается вопрос об ужесточении регионального законодательства в отношении недобросовестных застройщиков.

Расселенный – не значит ничей

На пресс-конференции была озвучена еще одна проблема, связанная с многоквартирными домами, но уже не новыми, а старыми, расселенными как ветхие и аварийные. Бесхозные строения, в которые проникнуть может кто угодно, представляют реальную опасность. Очередное тому подтверждение – недавний пожар в Касимове, когда загорелись расселенные деревянные дома и огонь с них перекинулся на дома жилые.

– Это ответственность муниципалитета, и он должен сносить пустующие дома за свои средства, – сказал Николай Любимов, отвечая на вопрос корреспондента «РВ».

Вместе с тем, как отметил губернатор, если расселенный дом имеет историческую ценность, является памятником архитектуры, то муниципалитет обязан найти для него инвестора, который взял бы на себя обязательства по сохранению и реконструкции здания. Пока же идет поиск инвестора, местная власть должна позаботиться об охране дома и территории.

Прямой вопрос губернатору

Первая губернаторская «прямая линия» пройдет в Рязанской области 12 октября. О намерении проводить «прямые линии» по типу президентских Николай Любимов заявил несколько месяцев назад. Первую «прямую линию» в Рязанской области наметили на август, но тогда по объективным причинам (шла выборная кампания) она была перенесена. Вчера на пресс-конференции Николай Любимов обозначил точную дату – 12 октября. Предполагается, что в проведении «прямой линии» будут задействованы телеканал «Край Рязанский», а также четыре региональных издания.