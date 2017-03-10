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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Каждый дом – под защитой закона

00:01 / Общество
На «правительственном часе» в облдуме рассмотрены проблемы жилищного строительства

В региональном парламенте прошел «правительственный час» на тему «Жилищное строительство на территории Рязанской области: правовое регулирование, проблемы, перспективы, контроль».

С докладами перед депутатами выступили министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов, прокурор Рязанской области Олег Черныш.

Схема роста

Вячеслав Меньшов обрисовал картину происходящего в отрасли – с серьезными успехами и проблемами. В регионе набраны и удерживаются высокие темпы жилищного строительства. Его объемы за прошлый год составили 707,6 тыс. кв. м. По итогам минувших восьми месяцев положительная динамика сохраняется: введено жилья на 21 процент больше, чем за тот же период в 2016 году.

Как отметил Вячеслав Меньшов, успехам способствуют два фактора: развитие ипотечного кредитования и государственная поддержка приобретения жилья. В 2016 году наблюдался рост объемов ипотеки на 30 процентов. Их увеличение продолжилось и в этом году.

С помощью мер государственной поддержки в 2016 году улучшили жилищные условия 4198 семей. Самая популярная из этих мер – использование средств материнского капитала при приобретении квартир и домов. Более 2800 семей уже направили капитал на эти цели. Рязанские застройщики участвуют и в реализации государственных программ. Так, в рамках адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда получили жилье более 780 семей, свыше 380 жилых помещений предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам, многие семьи получили социальные выплаты и сертификаты по программам «Жилище», «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов».

Что мешает развитию

Притом что планируемый ввод жилья в 2017 году рекордный – 710 тысяч квадратных метров, в отрасли имеются серьезные проблемы. Пожалуй, самая резонансная – проблема обманутых дольщиков. По словам министра, в зоне риска находятся 28 многоквартирных жилых домов в Рязанском районе, г. Рязани и Касимове. Вячеслав Меньшов предоставил депутатам полные отчеты по этим объектам. Так, в ЖК «Дядьково» к настоящему моменту завершено строительство трех домов, два из них введены в эксплуатацию. Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов добавил, что вопрос с 293-квартирным домом компании «Вятич» тоже можно снимать с повестки дня. Администрации города на момент «правительственного часа» оставалось получить согласование жилищной инспекции – и высотка фактически сдана. Вячеслав Меньшов подчеркнул, что еще два дома – компаний «Роскапиталстрой» и «Тиволи» – тоже сданы. В общем, по каждому проблемному объекту приняты самые серьезные меры. Как отметил прокурор области Олег Черныш, по нарушениям в долевом строительстве возбуждено пять уголовных дел. Материалы еще по нескольким объектам рассматриваются. При этом в отрасли остаются и другие важные проблемы: банковское кредитование застройщиков далеко от идеала, платежеспособный спрос населения снижается, в новых микрорайонах нет должной социальной инфраструктуры. По мнению Вячеслава Меньшова, необходимы эффективные меры по стимулированию спроса. Заслуживают внимания некоторые предложения Сбербанка о предоставлении льготных ипотечных кредитов на 7 лет. Проблемы социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в районах массовой застройки частично решаются в рамках федеральной целевой программы «Жилище». В регионе с привлечением средств федерального бюджета завершается строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Семчино. В настоящее время на конкурсный отбор в Минстрой России направлены проекты еще двух детских садов в Рязани и школы на 500 мест в Рязанском районе.

Докладчики подробно ответили на вопросы депутатов регионального парламента.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 173 (5460) от 03 октября 2017 года
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