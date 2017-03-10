Вести районов

ПИТЕЛИНО. В Высокополянской средней школе состоялось профориентационное общешкольное собрание родителей учащихся выпускных и предвыпускных классов. В собрании приняли участие сотрудники службы занятости и представители Касимовского техникума водного транспорта. Родители будущих выпускников узнали о специальностях, которые можно получить в техникуме водного транспорта, о правилах приема в учебное заведение и возможностях дальнейшего трудоустройства.

СПАССК. В районном центре состоялся 3-й этап слета по туристскому многоборью. В соревнованиях приняли участие команды из семи школ района (Спасской, Ижевской, Перкинской, Веретьинской, Городковической, Исадской, Спасской гимназии). Команды преодолели 7 пунктов пешеходной дистанции, определяли маршрут движения по карте и выполняли различные задания. Все команды успешно добрались до финиша.

СОКОЛОВКА. В Рязанском районе продолжается уборочная кампания – в СПК «Вышгородский» приступили к уборке кукурузы. На полях работают 4 трактора с «Флигелями» (20 – и 40-тонными погрузчиками) и тонарами, комбайн, 2 автомобиля и 2 трактора. Предназначена кукуруза на корм скоту.

КАСИМОВ. В районе обновили памятный знак на родине дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Владимира Аксенова. Стелу поставили в 70-е годы на въезде в село Гиблицы, где родился и вырос Владимир Викторович. За это время конструкция обветшала. Обновить ее удалось благодаря помощи межрегиональной общественной организации содействия изучению истории, культуры и православия Руси «Мелхит». Основание знака осталось прежним – железобетонным. Главную конструкцию сделали из металла. На синем фоне ярко выделяется надпись «Гиблицы – родина дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Аксенова». Буквы выкрашены краской со светоотражающими частицами.

САПОЖОК. В хозяйствах района площади зерновых и зернобобовых убраны на 90%. Обмолочено более 18,8 тысячи гектара. Валовой сбор зерна составил 75,5 тонны при средней урожайности 40,1 центнера с гектара. Среди хозяйств лидирует по намолоту ООО «АГРО-С», собравший на эту дату 22,5 тысячи тонн зерна. И это не предел, зерновые в хозяйстве убраны на 86%. Урожайность в хозяйстве 32,4 центнера с гектара. Хороший урожай и у фермера Евгения Гусева. Валовой намолот в хозяйстве на эту дату превысил 20 тысяч тонн, урожайность 52,1 центнера с гектара.