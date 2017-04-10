Театральные критики из Санкт-Петербурга и Москвы оценят работу претендентов на победу в III рязанской областной театральной премии-фестивале «Зеркало сцены»

В Рязанском театре кукол прошла пресс-конференция, посвященная проведению премии-фестиваля «Зеркало сцены»

Как сообщает портал Вездекультура, в пресс-конференции участвовали министр культуры и туризма области Виталий Попов, директор областного театра кукол, председатель Рязанского отделения Союза театральных деятелей России Константин Кириллов, художественный руководитель областного театра для детей и молодёжи Марина Есенина, худрук областного музыкального театра Марина Чернышова, директор областного театра драмы Семён Гречко.

С 3 по 8 октября в Рязани пройдёт III областной театральный фестиваль «Зеркало сцены».

«Премия «Зеркало сцены» – своего рода отчет за сезон всех наших театров. Это прекрасная возможность увидеть яркие работы, рассказал Виталий Попов. – Победителями в той или иной номинации могут стать как опытные, так и молодые артисты. Мы очень гордимся нашим театральным сообществом».

Руководители областных театров рассказали о том, какие спектакли будут представлены на суд жюри. Это «Соло для часов с боем» и «Не всё коту масленица» Рязанского государственного областного театра драмы; «Приключения Дюймовочки» и «Проделки Ханумы» Рязанского областного музыкального театра; «Лафертовская маковница», «Золушка» и «Маленькая ночная серенада» Рязанского областного театра кукол; «Княжна Мэри» и «№13» Рязанского театра на Соборной.

Спектакли рязанских театров будут оценивать профессиональные театральные критики – Галина Коваленко (Санкт-Петербург), Алла Шевелёва (Москва) и музыкальный критик Андрей Хрипин (Москва). Председателем жюри выступит российский театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Победители получат денежные премии, авторские памятные призы и дипломы лауреатов. Членам жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях: «Режиссер», «Художник-постановщик», «Дирижер», «Балетмейстер/хореограф», «Художник по костюмам», «Художник по свету», «Композитор/ музыкальное оформление», «Женская роль», «Мужская роль», «Роль второго плана», «Роль в спектакле для детской или подростковой аудитории», «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучший спектакль для детей».

Организаторы и участники мероприятия приглашают всех зрителей и поклонников театрального искусства на спектакли, а также на церемонию вручения премии, которая состоится 8 октября в 19.00 на сцене Рязанского театра драмы. Торжественная церемония вручения наград пройдет в лучших традициях классической детективной истории – все пришедшие станут свидетелями расследования в стиле джаз. Специальным музыкальным гостем церемонии станет Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова (г. Москва).