В этом году 57 рязанцев проводили земляные работы без необходимого разрешения

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани с начала года к ответственности за проведение земляных работ без ордера привлекли 57 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 260 тысяч рублей. Больше всего нарушений зафиксировали в Советском (20) и Железнодорожном (18) районах областного центра.