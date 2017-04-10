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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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В этом году 57 рязанцев проводили земляные работы без необходимого разрешения

09:05 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани с начала года к ответственности за проведение земляных работ без ордера привлекли 57 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 260 тысяч рублей. Больше всего нарушений зафиксировали в Советском (20) и Железнодорожном (18) районах областного центра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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