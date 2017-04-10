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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Воспитанники рязанской спортшколы «Орион»завоевали медали на спартакиаде среди детей-инвалидов по зрению «Республика спорт»

09:10 / Спорт

Всероссийская летняя спартакиада для детей-инвалидов по зрению «Республика спорт» завершилась 1 октября в Новочебоксарске Чувашской Республики, сообщает сайт администрации Рязани. В ней приняли участие 600 слепых и слабовидящих детей в возрасте от 8 до 18 лет из 39 регионов страны. Рязанскую область на соревнованиях представляли 5 воспитанников муниципальной спортшколы «Орион». На состязаниях они завоевали 11 медалей в личных зачетах по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, мини-футболу и шахматам. Юные спортсмены заняли седьмое общекомандное место. По данным организаторов, спартакиада «Республика спорт» является площадкой для отбора спортсменов в национальную паралимпийскую сборную.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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