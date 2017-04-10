Воспитанники рязанской спортшколы «Орион»завоевали медали на спартакиаде среди детей-инвалидов по зрению «Республика спорт»

Всероссийская летняя спартакиада для детей-инвалидов по зрению «Республика спорт» завершилась 1 октября в Новочебоксарске Чувашской Республики, сообщает сайт администрации Рязани. В ней приняли участие 600 слепых и слабовидящих детей в возрасте от 8 до 18 лет из 39 регионов страны. Рязанскую область на соревнованиях представляли 5 воспитанников муниципальной спортшколы «Орион». На состязаниях они завоевали 11 медалей в личных зачетах по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, мини-футболу и шахматам. Юные спортсмены заняли седьмое общекомандное место. По данным организаторов, спартакиада «Республика спорт» является площадкой для отбора спортсменов в национальную паралимпийскую сборную.