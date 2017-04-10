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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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В Рязанской области у несовершеннолетней девушки украли рюкзак с мобильным телефоном

09:14 / Общество
Преступника разыскали сотрудники полиции

Как сообщает сайт регионального управления МВД России, в отделение полиции обратилась жительница поселка Милославское. Она сообщила о том, что у ее 14-летней дочери украли рюкзак, в котором находился телефон. Днем по дороге домой девочка устала и присела на лавку, а рюкзак положила рядом. Потом она увидела знакомых и отошла к ним, а когда вернулась, рюкзака уже не было.

Полицейские опросили очевидцев и пришли к выводу, что кражу совершил 65-летний ведущий асоциальный образ жизни мужчина. Подозреваемого задержали. При нем был обнаружен рюкзак с телефоном, который подозреваемый собирался продать, но не успел. Имущество возвращено ребенку.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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