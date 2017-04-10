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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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БК «Рязань» на своей площадке проиграл команде «Химки-Подмосковье»

09:20 / Спорт
БК «Рязань» на своей площадке проиграл команде «Химки-Подмосковье»

БК «Рязань» 2 октября во Дворце детского творчества провёл домашний матч баскетбольного чемпионата мужской Суперлиги (Первый дивизион) с командой «Химки-Подмосковье».

Это была первая официальная игра нового состава «Рязани» на домашней площадке. На протяжении всей игры хозяева уступали в счёте и были в роли догоняющих. К финальному свистку «зубры» химчан так и не догнали, проиграв матч со счётом 75:81 (22:25, 15:14, 16:24, 22:18).

Наиболее результативными в составе БК «Рязань» на площадке были Андрей Семёнов (15 очков), Максим Морозов (14 очков) и Евгений Войтюк (13 очков).

– Я поздравляю всех любителей баскетбола Рязани с открытием чемпионата, с первой игрой на домашней площадке. С точки зрения болельщиков, уверен, игра получилась зрелищной: была интрига, были шансы на победу и у одной, и у другой команды. Старание у ребят присутствовало, самоотверженная борьба, настрой. Тут нужно отдать им должное. Но класс игроков у нас, конечно, не позволяет пока контролировать игру так, чтобы и в защите, и в нападении могли провести то, что хотим. Очень многое хотелось бы улучшить. Будем трудиться, будем развиваться. В мастерстве пока уступаем, но это дело наживное. Будем тренироваться, – подвёл итог матчу главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге.

Следующий матч регулярного чемпионата «зубры» так же проведут на домашней площадке: 5 октября БК «Рязань» принимает московский ПБК «МБА». Начало игры в 19.00.

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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