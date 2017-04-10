В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе сегодня до 16.00 отключена подача холодной воды по ул. Керамзавода, дома 1-14 (с литерами), 20-26 (с литерами), 39а, школа №22, д/с №29.

До 17.00 отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Некрасова, 20, 20 к.1,22, 23, 23а, 25, 26,27.

До 13.00 отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Семинарская, дома №№11, 13г,15,17,14,16;

- ул. Сенная, 8,10,10 к.2,12, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3, 14.