В рязанской библиотеке работает библиокухня

В филиале центральной библиотеки №5 в рамках проекта «Встречаемся на библиокухне» состоялось очередное занятие «Осеннее изобилие», на котором волонтер Владимир Замура рассказал подросткам с ограниченными возможностями о полезных свойствах продуктов и обучил их готовить нехитрые блюда из даров осени.

После теоретической части приготовили настоящий обед с чаепитием.

По словам директора филиала Людмилы Григорьевой, такие встречи проходят около 2 лет каждый месяц. Возможность приготовить что-то своими руками для подростков с ограниченными возможностями не только повод для хорошего настроения, но и перспектива со временем научиться готовить.