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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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В рязанской библиотеке работает библиокухня

09:55 / Общество
В рязанской библиотеке работает библиокухня

В филиале центральной библиотеки №5 в рамках проекта «Встречаемся на библиокухне» состоялось очередное занятие «Осеннее изобилие», на котором волонтер Владимир Замура рассказал подросткам с ограниченными возможностями о полезных свойствах продуктов и обучил их готовить нехитрые блюда из даров осени.

После теоретической части приготовили настоящий обед с чаепитием.

По словам директора филиала Людмилы Григорьевой, такие встречи проходят около 2 лет каждый месяц. Возможность приготовить что-то своими руками для подростков с ограниченными возможностями не только повод для хорошего настроения, но и перспектива со временем научиться готовить.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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