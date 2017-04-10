В областном центре продолжается работа по запуску отопления в жилые дома и социальные объекты, сообщает сайт администрации Рязани. В настоящее время к отоплению подключены отопление 97 процентов многоквартирных домов и 99 процентов муниципальных объектов социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных.
В жилых домах Рязани стало теплее
11:07 03.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду
До конца года в Рязанской области планируется закончить благоустройство порядка 200 дворовых и 10 общественных территорий
Ввод 28 домов-долгостроев в эксплуатацию в Рязанской области запланирован в конце 2017 и в течение 2018 года