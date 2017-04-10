В жилых домах Рязани стало теплее

В областном центре продолжается работа по запуску отопления в жилые дома и социальные объекты, сообщает сайт администрации Рязани. В настоящее время к отоплению подключены отопление 97 процентов многоквартирных домов и 99 процентов муниципальных объектов социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных.