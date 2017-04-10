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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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ХК «Рязань» одержал победу над «Дизелем»

11:10 / Спорт

Вчера в Пензе наши хоккеисты провели матч с «Дизелем», сообщает пресс-служба рязанского клуба. Матч начался под диктовку хозяев. Но у ХК «Рязань» очень удачно получилось приспособиться к игре, и к 12-й минуте они уже вели 2:0. Первым отличился Иван Иванов, который оказался самым расторопным на добивании после броска Александра Лебедева. А затем роскошный подарок «горожанам» сделал голкипер «Дизеля» Олег Назаров, потерявший шайбу за воротами так, что Данилу Юртайкину оставалось лишь попасть в пустой угол. Хозяевам довольно быстро удалось «вернуться» в игру. Павел Копытин застал врасплох вратаря гостей Илью Коновалова. Минимальное преимущество ХК «Рязань» предопределило дальнейшее течение встречи. «Дизель» напирал, стараясь отыграться; наши хоккеисты дожидались шанса на контратаку. К сожалению, подопечные Игоря Жилинского немного недотерпели до финальной сирены. Получив очередное большинство, хозяева сумели его реализовать: защитники «горожан» не уследили за своим коллегой из стана соперников Иваном Груздевым, открывшимся на дальней штанге, и тот поразил ворота.

В овертайме команды обменялись опасными моментами, но в итоге дошло до буллитов. Данил Юртайкин реализовал два броска из двух, еще один точный буллит на счету Дмитрия Воробьева. Этого хватило для победы.

Сейчас у ХК «Рязань» 11 очков. Очередной матч «горожане» проведут 4 октября. В Самаре они встретятся с ЦСК ВВС.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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