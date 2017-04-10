Как сообщает сайт регионального минздрава, в регионе с 25 сентября по 1 октября родились 100 девочек и 87 мальчиков.
В Рязанской области за неделю на свет появились 187 малышей
11:10 03.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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