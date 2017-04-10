Более 5 тысяч жителей Рязанской области на этой неделе болеют ОРВИ

Как сообщает сайт регионального министерства здравоохранения, на этой неделе в регионе зафиксировали 5360 случаев заболеваний ОРВИ, это меньше показателей предыдущей недели на 10 процентов. Чаще всего ОРВИ болеют дети (3823 случая, 71,3 процента). Эпидемический порог по области в целом не превышен.

В этом году в регионе планируется привить против гриппа 451 тысячу человек, 425 тысяч из которых в рамках Национального календаря профилактических прививок и 26 тысяч человек за счет внебюджетных источников.

В настоящее время привито 251,8 тысячи человек. Около тысячи человек привиты за счет внебюджетных источников.