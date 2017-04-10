Рязанца подозревают в совершении налогового преступления

Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которго подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица), сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области.

По данным следствия, в с 2013 по 2015 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей, включал ложные сведения в налоговые декларации и уклонился от уплаты налогов на сумму более 940 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области.