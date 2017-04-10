Нити Арена
08:39 МСК
Среда
04 / 10 / 2017
Выпуск № 174 (5461)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
113

Рязанца подозревают в совершении налогового преступления

11:25 / Общество

Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которго подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица), сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области.

По данным следствия, в с 2013 по 2015 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей, включал ложные сведения в налоговые декларации и уклонился от уплаты налогов на сумму более 940 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 20 преступлений

В Рязанской области за неделю на свет появились 187 малышей

В рязанской библиотеке работает библиокухня

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:40
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день защиты животных
17:10
В Рязани открылась выставка работ фотохудожников Рязани «Жатва»
17:08
Глава региона Николай Любимов поздравил учителей Рязанской области с профессиональным праздником
16:57
Губернатор Николай Любимов призвал региональных чиновников эффективно работать с коллегами из федерального центра в интересах Рязанской области
16:37
Шести муниципальным образованиям Рязанской области предоставят субсидии на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы