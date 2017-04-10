Доцент Рязанского государственного медицинского университета предстанет перед судом по обвинению в совершении коррупционного преступления

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении доцента одной из кафедр Рязанского государственного медицинского университета. Его обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, в июне этого года преподаватель получил от двух студенток университета лично и через посредников взятки в размере 35 и 40 тысяч рублей за выставление положительных оценок за экзамен по дисциплине «фармакология» без надлежащей проверки их знаний. После получения денег обвиняемый был задержан сотрудниками УМВД России по Рязанской области.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях, раскаялся и способствовал расследованию. По ходатайству следователя судом в целях обеспечения исполнения приговора в части наложения штрафа был наложен арест на его имущество и денежные средства, находящиеся на счете в банке.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.