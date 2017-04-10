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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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«Рязань-ВДВ» принимает «Чертаново»

11:49 / Спорт
5 октября «Рязань-ВДВ» сразится с «Чертаново»

Сегодня «Чертаново» - один из главных претендентов на медали. На данный момент москвички идут на третьей позиции в турнирной таблице, стабильно набирая «свои» очки. «Десантницам» предстоит не простая игра, которая начнется на поле стадиона «Спартак» в 17.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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