«Рязань-ВДВ» принимает «Чертаново»

5 октября «Рязань-ВДВ» сразится с «Чертаново»

Сегодня «Чертаново» - один из главных претендентов на медали. На данный момент москвички идут на третьей позиции в турнирной таблице, стабильно набирая «свои» очки. «Десантницам» предстоит не простая игра, которая начнется на поле стадиона «Спартак» в 17.00.