Сегодня «Чертаново» - один из главных претендентов на медали. На данный момент москвички идут на третьей позиции в турнирной таблице, стабильно набирая «свои» очки. «Десантницам» предстоит не простая игра, которая начнется на поле стадиона «Спартак» в 17.00.
«Рязань-ВДВ» принимает «Чертаново»
11:49 03.10.2017 / Спорт
5 октября «Рязань-ВДВ» сразится с «Чертаново»
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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