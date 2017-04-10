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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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В Рязани ищут очевидцев ДТП

11:51 / Общество

11 сентября этого года примерно в 08:30 в Рязани на пересечении ул. Восточная окружная дорога с проезжей частью, ведущей к ТЦ «SELGROS», автомобиль «ВАЗ 21102» столкнулся с пассажирским микроавтобусом «ГАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия четверо пассажиров автомобиля «ГАЗ», а также водитель и трое пассажиров «ВАЗ 21102» получили травмы.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 208 или по телефону 29-93-52; 29-95-88.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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