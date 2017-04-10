В Рязани ищут очевидцев ДТП

11 сентября этого года примерно в 08:30 в Рязани на пересечении ул. Восточная окружная дорога с проезжей частью, ведущей к ТЦ «SELGROS», автомобиль «ВАЗ 21102» столкнулся с пассажирским микроавтобусом «ГАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия четверо пассажиров автомобиля «ГАЗ», а также водитель и трое пассажиров «ВАЗ 21102» получили травмы.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 208 или по телефону 29-93-52; 29-95-88.