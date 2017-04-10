Известный в Рязани врач Татьяна Гамаюнова отмечает сегодня день рождения

Татьяна Викторовна Гамаюнова – заслуженный врач России, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Почти полвека она работает в Рязанской городской больнице № 8. А начинала медик свой трудовой путь вместе с мужем в якутском поселке Оймякон, который еще называют полюсом холода.

Татьяна Викторовна Гамаюнова – гинеколог с огромным опытом, она помогла сотням женщин, благодаря ей на свет появились больше 400 малышей. В трудовой книжке врача не хватало места для записей о поощрениях.

Сегодня гинеколога Гамаюнову чествовали в родной больнице. Поздравить ее собрались многочисленные коллеги. Приветственное слово пришло из районной больницы Оймякона. А самые теплые словам в адрес Татьяны Гамаюновой звучали от ее благодарных пациенток, которые с помощью врача стали мамами.