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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Житель Рязанской области украл мопед и бензопилу

12:21 / Общество

В полицию обратилась 37-летняя жительница села Чулково Скопинского района. Она рассказала, что ночью из ее сарая пропали мопед и бензопила.

Свидетели рассказали, что ночью по улице села на мопеде проезжал 21-летний местный житель. Молодой человек уже был судим за кражу и угон. Парня разыскали, и он признался в злодеянии. Как выяснилось, молодой человек узнал, что односельчанка хранит ценное имущество в сарае, который не запирается. Ночью он проник на территорию усадьбы, выкатил на улицу мопед, вынес бензопилу, завел транспортное средство и скрылся.

Мопед полицейские обнаружили рядом с домом злоумышленника, а бензопилу изъяли у его приятеля, который согласился принять ее на хранение. Все краденое злоумышленник намеревался продать.

По факту кражи проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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