В Рязанской области определились сильнейшие спортсмены по итогам XVI лично–командного первенства по спортивному ориентированию

Как сообщает сайт регионального министерства образования и молодежной политики, лично–командное первенство области среди обучающихся по спортивному ориентированию, посвященное 80–летию образования региона, проводилось с 30 сентября по 1 октября в Туме Клепиковского района.

В соревнованиях приняли участие 23 команды из 14 районов области, всего 250 человек. Соревнования проводились в разных возрастных группах, кроме того, команды делились на городские и сельские.

В первый день участники соревновались в кросс-спринте, во второй – в кросс-классике.

В группе городских команд 1 место заняла школа №13 города Рязани, на втором – школа №47 областного центра. На третьем – рязанская школа № 31.

В группе сельских команд победителями стали представители Клепиковского района, на втором – Михайловская средняя школа № 2, на третьем – команда Рязанского района.

Фото с сайта Рязанского центра детско-юношеского туризма и краеведения.