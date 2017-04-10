Два дня подряд по ряду адресов в Рязани будут отключать электроэнергию

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ на воздушной линии 4 и 5 октября с 09.30 до 15.00 будет отключена электроэнергия в поселке Борки по следующим адресам: 5-й район, дома четные с 42 по 86; 5-й район, дома нечетные с 45 по 91.