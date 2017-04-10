Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ на воздушной линии 4 и 5 октября с 09.30 до 15.00 будет отключена электроэнергия в поселке Борки по следующим адресам: 5-й район, дома четные с 42 по 86; 5-й район, дома нечетные с 45 по 91.
Два дня подряд по ряду адресов в Рязани будут отключать электроэнергию
12:48 03.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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