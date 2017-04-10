Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в двух дорожно-транспортных происшествиях в регионе два человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести. Еще в 24 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Было выявлено 3421 нарушение правил дорожного движения, инспекторы ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения.
За сутки в Рязанской области произошло 26 ДТП
12:49 03.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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