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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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За сутки в Рязанской области произошло 26 ДТП

12:49 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в двух дорожно-транспортных происшествиях в регионе два человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести. Еще в 24 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Было выявлено 3421 нарушение правил дорожного движения, инспекторы ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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