Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 16.30 в селе Кораблино Рязанского района автомобиль «Рено Сандеро», за рулем которого находилась 30-летняя рязанка, выехал на полосу встречного движения, а затем вылетел в кювет и врезался в дерево. Женщина-водитель получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП. Ее 7-летняя дочь с травмами доставлена в больницу.
30-летняя женщина погибла в ДТП в Рязанской области
12:51 03.10.2017 / Происшествия
Ее 7-летняя дочь получила травмы
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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