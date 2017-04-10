30-летняя женщина погибла в ДТП в Рязанской области

Ее 7-летняя дочь получила травмы

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 16.30 в селе Кораблино Рязанского района автомобиль «Рено Сандеро», за рулем которого находилась 30-летняя рязанка, выехал на полосу встречного движения, а затем вылетел в кювет и врезался в дерево. Женщина-водитель получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП. Ее 7-летняя дочь с травмами доставлена в больницу.