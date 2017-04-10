«Друзья мои, прошу о помощи. Моему деду Попову Владимиру Алексеевичу требуется переливание крови. Кровь не редкая III +, но её нужно много. Сдавать нужно в центре переливания в Канищевской ОКБ (для Попова В. А.) Это очень важный человек в жизни многих. Помогите.»
Известному в Рязани ученому и преподавателю Владимиру Алексеевичу Попову нужна помощь
12:57 03.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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