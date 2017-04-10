Известному в Рязани ученому и преподавателю Владимиру Алексеевичу Попову нужна помощь

«Друзья мои, прошу о помощи. Моему деду Попову Владимиру Алексеевичу требуется переливание крови. Кровь не редкая III +, но её нужно много. Сдавать нужно в центре переливания в Канищевской ОКБ (для Попова В. А.) Это очень важный человек в жизни многих. Помогите.»