Нити Арена
08:38 МСК
Среда
04 / 10 / 2017
Выпуск № 174 (5461)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
182

Известному в Рязани ученому и преподавателю Владимиру Алексеевичу Попову нужна помощь

12:57 / Общество
Известному в Рязани ученому и преподавателю Владимиру Алексеевичу Попову нужна помощь

«Друзья мои, прошу о помощи. Моему деду Попову Владимиру Алексеевичу требуется переливание крови. Кровь не редкая III +, но её нужно много. Сдавать нужно в центре переливания в Канищевской ОКБ (для Попова В. А.) Это очень важный человек в жизни многих. Помогите.»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки в Рязанской области произошло 26 ДТП

Житель Рязанской области украл мопед и бензопилу

Известный в Рязани врач Татьяна Гамаюнова отмечает сегодня день рождения

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:40
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день защиты животных
17:10
В Рязани открылась выставка работ фотохудожников Рязани «Жатва»
17:08
Глава региона Николай Любимов поздравил учителей Рязанской области с профессиональным праздником
16:57
Губернатор Николай Любимов призвал региональных чиновников эффективно работать с коллегами из федерального центра в интересах Рязанской области
16:37
Шести муниципальным образованиям Рязанской области предоставят субсидии на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы