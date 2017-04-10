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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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В Рязанской области погиб пешеход

13:03 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 18.30 в Рязанском районе на 279 км дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань автомобиль «ВАЗ 2114», за рулем которого находился 31-летний мужчина, сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина погибла.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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