Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 18.30 в Рязанском районе на 279 км дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань автомобиль «ВАЗ 2114», за рулем которого находился 31-летний мужчина, сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина погибла.
В Рязанской области погиб пешеход
13:03 03.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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