Начальником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова назначен генерал-майор Алексей Рагозин

Сегодня глава региона Николай Любимов представил его участникам заседания областного правительства.

Губернатор отметил, что вуз является значимой и неотъемлемой частью Рязанской области, регион гордится тем, что Рязань общепризнанно считается столицей ВДВ. В следующем году училищу исполняется 100 лет со дня основания. По словам Николая Любимова, на федеральном уровне создан оргкомитет по подготовке к празднованию этого торжественного события. Губернатор поручил заместителю председателя правительства области Сергею Самохину сформировать региональную рабочую группу и включить в нее всех заинтересованных представителей органов власти, общественности, бизнес-сообщества. «Время, оставшееся до празднования юбилея училища ВДВ, необходимо провести в эффективной подготовке к этому знаковому событию для нашего региона и для всей страны», – сказал губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области